Beşiktaş, Avrupa'nın en iyileri arasında

Başakşehir ve Fenerbahçe sonrasında Kasımpaşa karşısında da üç puanla sahadan ayrılan Beşiktaş, fizik gücü ve yakaladığı istatistikler ile dikkat çekiyor.

Sabah Gazetesi'nin verdiği habere göre Siyah beyazlı ekip ligin hem ikili mücadele kazanma, hem de hava topu kazanma yüzdelerinde ligin en iyi ekibi durumunda bulunuyor. Sergen Yalçın'ın talebeleri yüzde 53.3 ikili mücadele kazanma oranı yakalarken, hava topu kazanma karnesinde ise yüzde 60.2 ile başı çekti.

Haberde, Beşiktaş'ın hava topu kazanma karnesiyle Avrupa'nın en iyi ikinci takımı durumunda olduğu detayı da verildi. Siyahbeyazlılar sadece İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın (%61.1) gerisinde kaldı. Beşiktaş yüzde 53.3 olan ikili mücadele kazanma karnesinde ise Avrupa'da en iyi 10. takım oldu.