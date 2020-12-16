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16 Ara 2020 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğunun tespit edildiği, gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğinin açık edilemeyeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

News Code 1891178

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