İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü. Bu görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra Suriye'nin son durumu, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İkili görüşmede İran ve Suriye arasındaki yüksek seviyeli stratejik ilişkilere atıfta bulunan Şemhani, Suriye’nin Siyonist Rejim’in yayılma politikası ile işgalciliğine karşı mücadeledeki önemli rolünü takdir ederek, Tahran-Şam ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, Suriye'de ülkenin petrolünü yağmalamayı, Siyonist Rejim’in güvenliğini sağlamayı ve bölgede IŞİD'in terör hücrelerini güçlendirip yaymayı amaçlıyor” diyen Şemhani, Amerika’nın bölgedeki kötü varlığına son verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

'Siyonist İsrail'in olmadığı bir dünya daha güvende olur'

İşgalci Siyonist Rejim’in varlığının tehlikeli olduğuna dikkati çeken Şemhani, "Uluslararası toplum, huzur ve barış dolu bir dünya yaratmak için bu vahşi ve insanlık dışı rejimin eylemlerine kararlı biçimde karşı çıkmalı. Siyonist İsrail'in olmadığı bir dünya daha güvende olur” ifadelerini kullandı.

Şemhani, bögedeki bazı Arap ülkelerine seslenerek, "Rezillikle sahte Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştiren ve ABD’nin planlarına hizmet eden bölgedeki bazı ülkelerin liderlerinin kaderi Kaddafi ve Ömer el Beşir'den daha farklı olmayacak." açıklamasını yaptı.

Ali Şemhani, “İran İslam Cumhuriyeti, askeri saldırganlık ve terörizme karşı mücadelede Suriye halkını ve hükümetini asla yalnız bırakmayacaktır.” diye konuştu.

Faysal Mikdad da bu görüşmede Tahran-Şam ilişkilerinin gayet iyi seviyede olduğunu belirterek, ülkesinin tüm alanlarda İran’la ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini kaydetti.

Mikdad ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile ilgili tutum ve desteğini takdir etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile de bir araya gelmişti.