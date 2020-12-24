Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Trump'ın kaderi Saddam'dan daha iyi olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmda, İran üzerindeki ABD yaptırımlarına dikkati çekerek, “Yaptırımlar, ekonomik savaş ve koronavirüs salgınından gelen baskılara rağmen iyi ilerlemelere tanık olduk” dedi.

Ruhani salgınla mücadele konusuna değinerek, “İleride koronavirüsle mücadele konusunda hiçbir endişemiz yok ve hatta aşıyı üretmek ve tedarik etmek konusunda dünya ile birlikte hareket etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihte iki çılgın yaratık vardı. Birisi bize askeri savaş dayatan Saddam’dı ve diğeri ekonomik savaş dayatan Trump’tır. Askeri savaşı kazandık. Trump’ın kaderi de Saddam’dan daha iyi olmayacaktır."

Bakü-Erivan anlaşmazlığının çözülmesi için yardıma hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Azrbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri çatışmanın son bulmasından sonra bölgede yeni koşullar oluşturuldu. Dolayısıyla ikili meseleler hakkında konuşmamız gerekiyordu” dedi.

Vaizi, İran sınırını barış ve dostluk sınırı olarak nitelendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözlerine atıfta bulunarak, “İran da Azerbaycan’la olan sınırını dostluk ve barış sınırı olarak görüyor. Bugün bölge ülkeleri arasındaki dostlukların derinleştirilmesine ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki üçlü veya İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki toplantı dahil olmak üzere çok taraflı toplantılar yapmanın bölgedeki ülkeler arasındaki olası yanlış anlamaların çözülmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Vaizi, “İran, iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlığın tamamen çözülmesine yardımcı olmaya hazırdır” ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşma ile ilgili her türlü müzakereyi reddetti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyinde, konseyin 2231 sayılı kararının uygulanmasına yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 10. raporunun görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, “Nükleer anlaşma zor ve sıkıcı müzakerelerin sonucuydu. Bunu değiştirme veya yeniden müzakere etme önerileri 2231 sayılı Karara aykırıdır ve İran için kesinlikle kabul edilemezdir” dedi.

Mecid Taht Revançi, “ABD, Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından, tüm nükleer yaptırımlarını yeniden uygulama başladı ve İran'a karşı düşmanca politika benimseyerek, İran'ın ticaret ortaklarını rahatsız etti” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, “Son 4 yılda ABD, İran’a 1500 yaptırım uygulayarak İran ekonomisinin tüm sektörlerini ve anlaşmadan sağladığı tüm menfaatlerini hedef almıştır. ABD hükümetinin son anına kadar devam etmesi beklenilen yaptırımlar tam bir ekonomik savaştır ve burada silah yerine ekonomi kullanılmaktadır” diye konuştu.

İran'da 914 bin 194 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 156'ya, vaka sayısının da 1 milyon 177 bin 4'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 914 bin 194'e ulaştığı bilgisini verdi.