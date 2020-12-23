Trump'ın kaderi Saddam'dan daha iyi olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmda, İran üzerindeki ABD yaptırımlarına dikkati çekerek, “Yaptırımlar, ekonomik savaş ve koronavirüs salgınından gelen baskılara rağmen iyi ilerlemelere tanık olduk” dedi.

Ruhani salgınla mücadele konusuna değinerek, “İleride koronavirüsle mücadele konusunda hiçbir endişemiz yok ve hatta aşıyı üretmek ve tedarik etmek konusunda dünya ile birlikte hareket etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Hükümetin bir taraftan ekonomik savaşın etkilerini azaltmaya ve diğer taraftan da zalimce yaptırımlara son vermeye çalıştığını belirten Ruhani, “Yaptırımları etkisiz hale getirdiğimiz gün Amerikan aşırıcılık yanlılarını yeneceğiz ve Siyonistlerin sırtını yere getirdiğimiz gün daha mutlu olacağız” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihte iki çılgın yaratık vardı. Birisi bize askeri savaş dayatan Saddam’dı ve diğeri ekonomik savaş dayatan Trump’tır. Askeri savaşı kazandık. Trump’ın kaderi de Saddam’dan daha iyi olmayacaktır."

Ruhani, "Ekonomik savaşın amacına ulaşmasına izin vermedik. İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin de ifade ettiği gibi her şeyden önce yaptırımların etkili olmasına izin vermemeliyiz. Yaptırımların amacı, düzenimizi bozmaktır; ancak başarısız kaldılar ve yalnızlaştılar" şeklinde konuştu.