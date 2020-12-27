İran Meclisi'nden ABD'nin eğitimi hedef alan kararına tepki

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’ni yaptırım listesine almasını kınadı.

İranlı vekillerin ortak imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bilim karşıtları bir kez daha gerçek yüzlerini ortaya koyarak bilim ve maneviyatın yayılmasıyla ilgilenen en prestijli uluslararası eğitim kurumlarından biri olan El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi'ni yaptrım listesine aldılar.

Bu eylem hiçşüphesiz ABD’nin İran milletinin bilimsel ve kültürel ilerlemesi karşısındaki çaresizliğini gösteriyor. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri olarak adalet, maneviyet ve akılcılık sloganıyla faaliyet yapan bu uluslararası bilim merkezine yönelik yaptırımın ahlaksız, gayri meşru ve uluslararası standartlara aykırı olduğunu düşünüp bunu şiddetle kınıyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanlığı geçenlerde, 50'den fazla dalda eğitim veren El Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nin Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerine platform sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.