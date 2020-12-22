ABD'nin El-Mustafa Üniversitesi'ne yönelik yaptırım kararını kınıyoruz

İran Dini Eğitim Merkezi Müdürü Ayetullah Alirıza Arafi, yayınladığı bir bildiride El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’nin ABD tarfaından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’nin yaptırım listesine alınmasını kınayan Ayetullah Arafi, bu utanç verici eylemi ABD saldırganlığı ve cinayetlerinin bir parçası olarak nitelendirdi.

Ayetullah Arafi tafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin en büyük dini bilim kurumu ve birkaç önemli uluslararası kuruluşun üyesi olan en prestijli uluslararası üniversitelerden El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’nin yaptırım listesine alınması ABD’nin sultacı ve saldıganlığının gösteriyor.

ABD’nin insanlık dışı ve acımasızca bu eylemi İran’a uyguladığı diğer yaptırımlar gibi ABD ve Siyonizmin çöküşü ve İran’ın ilerlemesinden başka bir sonucu olmayacak.”

ABD Dışişleri Bakanlığı geçenlerde, 50'den fazla dalda eğitim veren El Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nin Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerine platform sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.