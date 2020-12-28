Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı yetkiliden Şehit Süleymani suikastının failleri ile ilgili açıklama

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü anma törenlerine dair açıklamada bulundu.

Emir Abdullahiyan, bu sene ilki düzenlenecek olan Şehit Kasım Süleymani'yi anma töreni etkinliklerinin korona salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağını açıklayarak, "Sağlık protokollerine uygun olarak bir toplantının yapılması planlanıyor, bu program medya aracılığıyla canlı yayınlanacak. Halihazırda Şehit Kasım Süleymani'yi anma töreni uluslararası düzeyde de Yemen, Lübnan, Filistin ve Irak'ta yapılmaktadır." dedi.

Şehit Süleymani suikastının failleri ile ilgili olarak Emir Abdullahiyan, General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve sayısının 48’e yükseldiğini duyurdu.

İranlı yetkili, "Bu kişiler hakkında yakında yargı kararı çıkmasını temenni ediyoruz. Saldırganlara birkaç ağır tokat atılmasına rağmen, sert intikamımız uygun bir zamanda ve doğru şekilde alınacaktır." diye konuştu.

İran Meclisi'nden ABD'nin eğitimi hedef alan kararına tepki

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’ni yaptırım listesine almasını kınadı.

İranlı vekillerin ortak imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bilim karşıtları bir kez daha gerçek yüzlerini ortaya koyarak bilim ve maneviyatın yayılmasıyla ilgilenen en prestijli uluslararası eğitim kurumlarından biri olan El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi'ni yaptrım listesine aldılar.

Bu eylem hiçşüphesiz ABD’nin İran milletinin bilimsel ve kültürel ilerlemesi karşısındaki çaresizliğini gösteriyor. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri olarak adalet, maneviyet ve akılcılık sloganıyla faaliyet yapan bu uluslararası bilim merkezine yönelik yaptırımın ahlaksız, gayri meşru ve uluslararası standartlara aykırı olduğunu düşünüp bunu şiddetle kınıyoruz.”

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 502 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 693'e vaka sayısının da 1 milyon 200 bin 465'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 951 bin 860'a ulaştığı bilgisini verdi.