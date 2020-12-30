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30 Ara 2020 10:21

Zarif, Katarlı mevkidaşı ile telefonda bölgeyi görüştü

Zarif, Katarlı mevkidaşı ile telefonda bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, dün akşam bir telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Zarif, İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin dış müdahalelerden uzak, kapsamlı istikrar ve güvenliğin sağlanması ve herhangi bir gerginliğin önlenmesi için katılımının gerekliliğine ilişkin görüşünü açıklayarak, bölgedeki bazı şüpheli ve zararlı ABD hamlelerine de değindi ve muhtemel herhangi bir maceranın sonuçlarının Washington'a ait olacağını söyledi.

News Code 1891447

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