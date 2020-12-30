Zarif, Katarlı mevkidaşı ile telefonda bölgeyi görüştü

İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, dün akşam bir telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Zarif, İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin dış müdahalelerden uzak, kapsamlı istikrar ve güvenliğin sağlanması ve herhangi bir gerginliğin önlenmesi için katılımının gerekliliğine ilişkin görüşünü açıklayarak, bölgedeki bazı şüpheli ve zararlı ABD hamlelerine de değindi ve muhtemel herhangi bir maceranın sonuçlarının Washington'a ait olacağını söyledi.