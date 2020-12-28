Filistin'in kurtuluşu için tek seçenek direniştir

12 yıl önce 27 Aralık 2008 tarihinde siyonist işgal güçlerinin Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesiyle patlak veren ve işgalcilerin Dökme Kurşun Operasyonu, Filistinlilerin ise Furkan Savaşı olarak adlandırdıkları savaşın başlamasının yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan İslami Cihad Hareketi, Filistin'in kurtuluşu için kapsamlı bir direnişin alternatifinin bulunmadığını dile getirdi.

İşgal rejiminin 12 yıl önce gerçekleştirdiği söz konusu saldırıda çok büyük cürümler işlediğine dikkat çeken İslami Cihad Hareketi bu olayın Filistin halkının mücadele ve direniş tarihinde de büyük bir değişim noktası niteliği taşıdığını dile getirdi.

İslami Cihad açıklamasında, Filistin direnişinin kanatlarının bu savaşta halklarını savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme gücüne sahip olduklarını ispat ettiklerini vurguladı.

Açıklamada kesintisiz bir şekilde üç haftadan fazla süren savaşta Filistin halkının çok büyük fedakarlıklarda bulunduğuna, yüzlerce insanın şehit edildiğine, binlercesinin yaralandığına, binlerce evin, okulun, caminin, sağlık merkezinin ve hizmet binasının yıkıldığına ama bütün bunlara rağmen işgal güçlerinin Filistin halkının ve direniş güçlerinin kararlı mücadelesi karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

İşgal güçlerinin 12 yıl önce, hava saldırılarıyla başlattıkları korkunç savaşta başlangıçta özellikle kalabalıkların bulunduğu noktalar, okullar ve polis merkezleri hedef alınmıştı. İşgal güçleri bu tür saldırılarla Filistin direnişini yıldıracağını sanıyordu. Bir hafta kesintisiz sürdürdüğü hava saldırılarının ardından artık Filistin direnişini yıldırma noktasına geldiğini sandığı için tüm dünyaya duyurarak gösterişli bir şekilde kara saldırısı başlattı. Ancak Filistin'in direnişinin kararlı mücadelesi karşısında yenilgiyi kabul etmek ve ateşkes istemek zorunda kaldı.

Bu savaşta 1436 Filistinli şehit edildi. Şehit edilenler arasında İç İşleri Bakanı Said Sıyam ve seçkin ilim önderlerinden Prof. Dr. Nizar Reyyan gibi Hamas'ın önemli liderleri de vardı. Yarısı çocuk 5400 kişi yaralandı. 4100 bina tamamen yıkılırken 17 bin bina da zarar gördü. Filistin ekonomisi en az bir milyar dolar zarara uğradı.

Filistin Enformasyon Merkezi