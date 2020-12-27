Filistin Sağlık Bakanı, Gazze’deki hastane saldırısını kınadı

Arap medyasına göre, Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, Cumartesi günü Gazze Şeridi’nde Siyonist Rejim’in bir çocuk hastaneye hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

El-Kile, “İsrail'in Gazze'de çocuk hastanesine yaptığı hava saldırısı bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalidir.” dedi.

Filistin Sağlık Bakanı, “Hastaneye yapılan saldırı sonucu hasta çocukların yaşadığı dehşetin ağır psikolojik etkileri olacaktır.”ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda Gazze'nin doğusundaki Tuffah semtinde bulunan Muhammed Durra Çocuk Hastanesi'nin büyük zarar gördüğü belirtilmişti.

Siyonist güçlerine ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

