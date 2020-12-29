THY: Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de

Sputnik'in haberine göre Türk Hava Yolları (THY), Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları şu şekilde:
- Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
- TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
- TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.
- TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."
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