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29 Ara 2020 11:15

THY: Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de

THY: Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de

THY, Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre Türk Hava Yolları (THY), Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları şu şekilde:

- Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

- TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

- TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

- TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."

News Code 1891422

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