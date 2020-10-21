THY'nin İran'ın İsfahan kentine tarifeli seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yollarının (THY) kasım ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, kasım ayında İran'ın İsfahan kentine tarifeli seferleri yeniden başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kasım ayında; Aşkabat, Cezayir’de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya’da Bogota, Suudi Arabistan’da Damman ve Riyad, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Irak’ta Süleymaniye ve Basra, İran’da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya’da Krosnador, Fas’ta Marakeş, Yunanistan’da Selanik, Moğolistan’da Ulanbator ve Tanzanya’da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.