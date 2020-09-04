THY, maaşlarda kesintiyi kabul etmeyen personelden istifa etmelerini istedi

THY protokolün üzerinden 24 saat geçmeden tüm çalışanlara bir elektronik posta gönderdi. Postada protokol koşullarını kabul etmeyenlerden, iş akitlerini kendi istekleriyle feshettiklerine dair bir yazı imzalamaları istenerek, 8 Eylül'e kadar süre verildi.

Sözcü’ye göre, Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Yönetim Kurulu bu taleple THY'nin geniş çaplı bir tasfiye operasyonu için düğmeye bastığını kaydederek, “Kırk katır mı, kırk satır mı açmazına sokulan, işveren karşısında çaresiz, sahipsiz ve yalnız bırakılan çalışanlar, yetkili sendika Hava-İş tarafından adeta kaderlerine terk edilmiştir” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çalışanlara, pandemi koşullarında, ileride telafi edilebilecek şekilde ve makul düzeyde bir tadil protokolü imzalatmak yerine insan onuruna yakışmayan bir teslim belgesini tamamen hukuk dışı bir yöntemle üyelerine tek tek onaylatmak ahlak dışıdır. Protokol koşullarını kabul etmeyenlere kıdem tazminatlarının yanına bonus olarak eklenen 2 aylık ihbar tazminatı ile işlerinden kendi rızaları ile ayrılmaları dayatılmaya başlandı. Kabul etmeyenler veya tercihte bulunmayanlara ise derhal ücretsiz izne çıkartılarak açlığa mahkum edilecekleri açıkça tebliğ edildi. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi dikkate alındığında ancak Temmuz 2021 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceklerini göstermektedir."