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29 Ara 2020 14:51

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.

Genel Kurul, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kavala, 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle Anayasa  Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurul'a sevkine karar vermişti.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1891429

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