Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı yetkiliden ABD'ye algı operasyonu tepkisi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin nükleer anlaşmaya yönelik yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.

Şemhani'nin yaptığı paylaşımda, "Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme gibi değersiz bir konuyu büyütmek için yürüttüğü algı operasyonundan sonuç çıkmayacak. Tüm yaptırımların eksiksiz bir şekilde kaldırılması, Washington hükümetinin Trump'ın başarısız maksimum baskı stratejisinden geri dönmesi için tek seçenektir." ifadeleri kullanıldı.

Zarif: Şehit Süleymani'nin şehadetinden sadece IŞİD yararlandı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniye Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgemiz, Şehit Süleymani'yi şehadetinin birinci yıldönümünde onurlu bir şekilde anarken, bu suikastten yararlanan tarafın yalnızca IŞİD olduğunu hatırlatmak isteriz. IŞİD o suikastten beri faaliyetlerini artırmıştır." ifadesini kullandı.

Şehit Süleymani’nin hayatını anlatan kitap tanıtıldı

3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani’nin hayatını anatan "Hiçbir Şeyden Korkmuyordum" isimli kitap tanıtıldı.

Bugün Tahran'da gerçekleşen tanıtım programına devlet yetkilileri, Şehit Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ve şehit ailerleri katıldı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, biyografi türünde yazılmış kitapla ilgili bir yazı paylaşarak, "Aziz şehidimizin anısını yansıtan her şey gönüllere hitap ediyor.” demişti.

İran'da 1 milyon 13 bin 18 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 102 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 540'a vaka sayısının da 1 milyon 243 bin 434'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 953'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 13 bin 18'e ulaştığı bilgisini verdi.