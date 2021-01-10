Hossein Shahmoradi- İran niçin Amerikan ve İngiliz aşılarına güvenmiyor? İşte ABD ve İngiltere merkezli ilaç firmalarının insanlar üzerinde yaptığı yasadışı ve gizli deneylerden birkaç örnek...

1- ABD’li ilaç devi Pfizer 1996’da Nijerya’da, Trovan isimli deneysel bir menenjit ilacını yasadışı yollarla çocuklar üzerinde denedi. Proje kapsamında birçok çocuk ölmüş ve bazıları ise sakat kalmıştı.

2- MKUltra projesi, bilinçaltını kullanma ile ilgilidir.1950-1960 arasında Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) altında görev alan Bilimsel İstihbarat Birimi (SID), "zihin kontrolü" ve insanların davranışsal mühendisliği üzerine birçok deney yapmıştır.

Deneyler süresince sayısız alanda araştırma yapılmış, birçok ABD ve Kanada vatandaşları üzerinde gizli olarak yasadışı, bilimdışı ve akıldışı sayısız deneyler yapılmıştır.

3- 1966'da önde gelen Amerikalı anestezi uzmanı Henry Beecher, hastaların tanınmış araştırma merkezleri tarafından kötüye kullanması hakkında bir yazı yayınladı. Beecher yazıdında araştırmacıların hastalara bilgisi olmadan canlı kanser hücrelerini yerleştirildiğini söylüyor. O bu tür yasadışı deneylerin kapsamlı ve yapısal olarak yürütüldüğünü kanıtlarla ortaya sergilemiştir.

4- Yirminci yüzyılında Depo Provera ilacı Zimbabveli kadınlar üzerinde denendi. Daha sonra ilacın nüfusu kontrol etmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Beyaz işverenlerin siyahi kadınları söz konusu ilacı almaya zorladığı için 1981'de Zimbabwe hükümeti Depo Provera kullanımını yasaklamıştır.

5- 1994 yılında Amerikan ilaç şirketleri AZT adlı bir AIDS ilacını 17.000 Afrikalı kadın üzerinde yasadışı olarak test etti. İlacın amacı, anneden çocuğa AIDS bulaşmasını önlemekti. Birkaç sağlık kurumu da bu projeye yatırım yapmıştı. Kadınların yarısına bilmeden ilaç yerine başka bir şey (plasebo) verilmişti. Sonuç neydi? Doğuştan AIDS'li bin bebek!

6- İngiltere Ulusal Arşivlerinin gizli belgeleri, yayınlandıktan sonra İngiliz ordusunun 1930’lu ve 1940'lı yıllarda askerler ve hatta ordunun gönüllü birlikleri üzerinde yasadışı ilaç testleri yaptığını gösterdi. Örneğin hardal gazının Hindistanlıların derisi ya da İngilizlerin derisi üzerinde daha yıkıcı etkisi olduğunu bulmak için bazı askerlerinde hardal gazı test etmişti.

Veya Donald Madison 1950'lerde 200 mg sari ile öldürüldü. Halbuki ona bu ilacın soğuk algınlığı ilacı olduğu söylenmişti.

7- 1946'dan 1948'e kadar Amerikan araştırmacılar, Guatemala hükümeti ile işbirliği içinde, 1.500 Guatemalalı akıl hastası üzerinde deneyler yaptılar ve böylece akıl hastaları Sifiliz ve Gonore hastalığına yakalandı. Daha sonra hastalığı bulaştırmak için onları birbirleriyle seks yapmaya teşvik ettiler.

Yıllar sonra mesele açığa çıkınca Barak Obama ve Hillary Clinton, Guatemala'dan resmi olarak özür dilemek zorunda kaldı.

8- 1800'lerden 1910'lara kadar Dr. Eugen Fischer siyah Namibyalı kadınlar üzerinde ırkçı deneyler yapıyordu. O iki farklı ırktan olan bebekler üzerinde çalışıyordu ve amacı, bu deneylerin sonuçlarıyla birlikte ırklararası evliliği önlemekti.

Bunlar Wikipedia'da bile bulunabilecek sağlık skandalları ile ilgili birkaç örnek. Keşke yerli tıp araştırmacıları bu tür insani facialar hakkında kamuyu bilgilendirseydi. Böylece toplum mantıksal uyarılardan rahatsız olmazdı.