İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 538'e vaka sayısının da 1 milyon 311 bin 810'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 437'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 101 bin 599'a ulaştığı bilgisini verdi.