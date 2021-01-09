Test aşamasındaki yabancı aşılar İran'da denenmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan korona tedbirlerinin ülke genelinde başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, şu anda İran’daki korona durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran'ın aşılama planı hakkında Ruhani, "İran’a koronavirüs aşısı geldiğinde ilk etapta 1,3 milyon kişi aşılanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, henüz test aşamasında olan yabancı aşıların İran vatandaşlarının üzerinde denenmeyeceğini belirterek, “Korona aşısı alımı önceliklerimizden biridir ve inşallah aşılama planı zamanında uygulanacaktır.” ifadesini kullandı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, dün televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, İngiltere, ABD ve Fransa’dan aşı alınmasına yasak getirmişti.

Ayetullah Hamanei, korona aşısı ithalatına dair ilgili yetkililere hitap ederek, "ABD ve İngiltere menşeli koronavirüs aşısının ithalatı yasaktır. Amerikalılar korona aşısını üretebilseydiler, ülkelerinde korona skandalı yaşanmazdı. Onlar aşıyı başka ülkelerde denemek isteyebilirler. Fransız aşısını da olumlu karşılamıyorum, çünkü Fransa İran'daki bozuk kan olayı ile kötü bir sicile sahiptir. Ancak diğer ülkelerden aşı alımı konusunda hiçbir sorun yoktur." demişti.