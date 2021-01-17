Rusya: Biden’in ABD’siyle normal diyaloga açığız

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilerde ani iyileşme beklemediklerini kaydederek, “Genel olarak iyileşme öngörülmüyor, çünkü aynı insanlar ve tezlerini değiştirmediler” diye konuştu.

Zaharova, “Normal, karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açığız” ifadesini kullandı.

‘Trump destekçileri Rus pasaportunu soruyor’

ABD’deki siyasi krizi ve Başkan Donald Trump destekçilerine yönelik baskıyı değerlendiren Zaharova, “Bugün her bir Amerikalıyı etkileyen derin krizin dünyanın en güçlü, en büyük ve en kapsamlı askeri bütçeye sahip ülkede” yaşanmasının endişe verici olduğunu dile getirerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Yasa dışı yaptırımları diğer ülkeleri yönetme aracı olarak Batı dünyasının uygulamasına sokan ABD’ydi. Tam da bu yüzden, tam da bu ülkenin dünya genelinde baskıcı politika izliyor olmasından ve bugün bu politikayı kendi vatandaşlarına da yönelik uygulamasından şimdi orada yaşanan süreçlerden dolayı endişeliyiz."

Halihazırda sosyal medya aracılığıyla, Trump destekçisi Amerikalılardan aldığı en popüler sorunun, “Rusya vatandaşlığını nasıl alabiliriz?” olduğunu söyleyen Zaharova, “Gerçekliğe hoş geldiniz” diye ekledi.

‘ASA’dan çıkmamız Biden’a mesaj değil’

Zaharova, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan (ASA) çıkmasıyla ilgili iç prosedürü başlatmasının ABD’nin yeni idaresine mesaj olup olmadığı sorusuna, Trump idaresinin geçen yıl anlaşmadan çekildiğine işaret ederek, “Bu onların kararıydı, dolayısıyla bu konuyu henüz onlar görevdeyken kapatıyoruz. Bu asla geleceğe yönelik bir sinyal değil. Bu sadece, öncelik ABD idaresinin dönemi için aktüel olan dosyanın kapatılmasıdır. Bu mantıklı” dedi.