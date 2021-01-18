İran'dan Almanya'nın özel mali kanal INSTEX iddiasına yanıt

İran Merkez Bankası, resmi Twitter hesabından Avrupa'nın İran ile ticaret için kurduğu mali kanal "INSTEX"in verimsizliğinden Tahran'ı suçlayan Almanya'ya yanıt verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"INSTEX kanalı nükleer anlaşmayı kurtarmak için tasarlanmıştı ancak işe yaramadı; çünkü Avrupa ülkeleri ulusal ve bağımsız ekonomik güçlerini kullanma cesaretine sahip değildi. Ayrıca bu mali kanalı finanse etmenin bir yolunu da bulamadılar.

Mal tedariki ve ithalat için diğer kanallar varken İran’ın sırf Avrupa’nın mali kanalının ayakta kalması için onu kullanmaya istekli olmadığı açıktır.

INSTEX’in İran ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri ABD yaptırımlarından bağımsız olarak şekillendirmesi gerekiyordu, yaptırımlara bağlı olarak değil."

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "INSTEX" kanalının etkisiz ve verimsizliğini itiraf ederken bunun genel sorumlusunun İran'a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek ve İran ile ticaret yapmak amacıyla "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmuştur.