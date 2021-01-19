Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı

Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların uzatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, 31 Ocak'a kadar sürmesi planlanan tedbirler 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Reuters'ın haberine göre, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun da devam etmesine karar verildi.

Almanya'da son günlerde yeni vakalar ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk azalma eğilimi gösteriyor ancak virologlar mutasyona uğramış koronavirüsün yayılabileceğine işaret ediyor.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 2 milyonken, vaka kaynaklı ölü sayısı ise 47 bin 622.