Alman Dışişleri Bakanı'ndan “AİHM” uyarısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) toplantıları devam ediyor. Strasbourg'da süren Genel Kurul toplantılarında AİHM’in Demirtaş ve Kavala için aldığı ‘serbest bırakılma kararı’ da ele alındı. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya Maas, Konsey'e üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha vurguladı.

'Tüm üye ülkeler karara uymalı'

Video konferans yoluyla toplantıya katılım sağlayan Mass, aynı zamanda soruları yanıtladı. Maas, tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını eksiksiz ve gecikmesiz bir şekilde yerine getirmesi için çalıştıklarını belirterek "ulusal kuralların bu kararların eksik uygulanması hatta hiç uygulanmaması, dolayısıyla uluslararası hukukun ihlali için gerekçe oluşturamayacağını" söyledi.

Serbest bırakılmasına hükmetmişti

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Konseyi'nde Rusya ve Türkiye, AİHM'in "hak ihlali" kararlarında ilk sırada yer alıyor. Konsey'in bir organı olan AİHM, Kavala ve Demirtaş davalarında "hak ihlali" tespitinde bulunmuş ve iki ismin de derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti.

AKPM dönem başkanlığını alan Mass, devir sırasındaki konuşmasında AİHM'in önünde 60 bin dava dosyası bulunduğuna ve dosyaların yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya ve Türkiye ile ilgili olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: Cumhuriyet