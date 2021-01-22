Zarif, bölge ülkelerine seslendi: Trump gitti, biz kaldık

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın her zaman Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine dostluk eli uzattığını belirterek, “Çünkü bu bölge bize ait ve güvenliği ise hepimizin yararınadır.” dedi.

Zarif, bölgedeki güvensizlikten sadece bir grubun yararlanacağına dikkat çekerek, “Bu nedenle bölge ülkeleriyle görüşmeye hazırız. Bunun için Katar'ın diyalog davetini ve daha önce de Kuveyt'in teklifini kabul ettik. Aynı zamanda nükleer anlaşma sürecinde de Katar'ın diyalog teklifine olumlu yanıt vermiştik.” ifadelerinde bulundu.

İran’ın da defaatle diyalog teklifinde bulunduğunu hatırlatan Zarif, “Tahran'ın bölge ülkeleriyle görüşme hazırlığı yeni bir konu değil. Katar Dışişleri Bakanı'na yanıtladığım gibi, bu sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun vadeli politikasının bir ilanıdır." açıklamasında bulundu.

“Kuveyt'in eski Emiri Şeyh Sabah, Fars Körfezi ülkeleri ile İran arasında bir diyalog teklifi bulunduğunuda İran Cumhurbaşkanı olumlu karşılamıştı. Ancak bölge ülkeleri Trump’ın görev sürecini bekleyeceklerini dile getirdiler.” ifadesini kullanan Zarif, artık Trump’ın gittiğini ve bölgede İran ile komşu ülkelerinin kaldığını söyedi.

Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine seslenen Cevad Zarif, “Bölge ülkeleri şunu bilmelidir ki, burada biz kalacağız, Trump değil.” şeklinde konuştu.