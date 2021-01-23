Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, bölge ülkelerine seslendi: Trump gitti, biz kaldık

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın her zaman Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine dostluk eli uzattığını belirterek, “Çünkü bu bölge bize ait ve güvenliği ise hepimizin yararınadır.” dedi.

Zarif, bölgedeki güvensizlikten sadece bir grubun yararlanacağına dikkat çekerek, “Bu nedenle bölge ülkeleriyle görüşmeye hazırız. Bunun için Katar'ın diyalog davetini ve daha önce de Kuveyt'in teklifini kabul ettik. Aynı zamanda nükleer anlaşma sürecinde de Katar'ın diyalog teklifine olumlu yanıt vermiştik.” ifadelerinde bulundu.

İran’ın da defaatle diyalog teklifinde bulunduğunu hatırlatan Zarif, “Tahran'ın bölge ülkeleriyle görüşme hazırlığı yeni bir konu değil. Katar Dışişleri Bakanı'na yanıtladığım gibi, bu sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun vadeli politikasının bir ilanıdır." açıklamasında bulundu.

Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine seslenen Cevad Zarif, “Bölge ülkeleri şunu bilmelidir ki, burada biz kalacağız, Trump değil.” şeklinde konuştu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 305 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 225'e, vaka sayısının da 1 milyon 360 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 134'nün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 151 bin 676'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Fırsat penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde Washington'un yeni hükümetini değerlendiren bir yazı yayınladı.

Yayınlanan yazıda, "ABD Başkanı Joe Biden, selefi Trump'ın başarısız ‘maksimum baskı’ politikasını etkin bir şekilde sona erdirip onun çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönerek daha iyi bir yönde hareket edebilir." ifadesi kullanıldı.

Washington'daki yeni hükümetin temel bir seçenekle karşı karşıya olduğunu ifade eden Zarif, "Ya selefi Trump yönetiminin başarısız politikalarını izleyip uluslararası anlaşmaları ve hukuku çiğnemeye devam edebilir ya da Trump'ın hezimete uğramış politiklarından vazgeçip bölgede barış ve refahın inşası için adım atabilir." dedi.

Biden hükümetine seslenen Zarif, fırast penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını dile getirerek, "Şu anda inisiyatif Washington'un elinde. Biden yönetiminin ilk adımı, Trump'ın maksimum hezimetinin tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olmalıdır. Böyle bir adım bölgemizde barış ve istikrar için yeni fırsatlar yaratabilir. Böylesi durumda İran da nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya başlayacaktır. Fakat Washington bunun yerine İran’dan taviz almaya kalkarsa fırsatı kaçıracaktır." ifadelerini kullandı.