Zarif'ten Biden ekibi ile müzakere iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM daimi temsilcisi Mecid Taht Revançi’nin Biden ekibi ile görüştüğünü öne süren Fransız Le Figaro gazetesinin iddiasıyla ilgili sorulan soruya Zarif, “Bu gazetenin muhabirinin Sayın Taht Revançi’nin son üç haftadır İran'da olduğunu ve Pazartesi günü New York'a yeni döndüğünü kontrol etmemesi çok ilginç. Taht Revançi dönüşünden sonra en az bir hafta karantina altında olacak. Dolayısıyla Le Figaro gazetesi muhabiri çok tutarsızca konuşmuştur." yanıtını verdi.

Zarif, İran nükleer anlaşmasına dair, "Bu konuda yeniden müzakereye gerek yok, ABD hükümeti nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeden onu ihlal etti. Sayın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, ‘Yaptırımlar kaldırırlarsa hiçbir sorunumuz olmayacak’ demişti. Biden’in görevi yaptırımları kaldırmaktır. Sayın Liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yaptırımların kaldırılması şart." değerlendirmesinde bulundu.