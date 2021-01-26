İran Dışişler Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere dün Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Moskova’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Zarif burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kafkasya ülkelerine yapılan bölgesel ziyaretin en önemli hedefi altı taraflı bölgesel işbirliği kurmaktır" dedi.

Zarif’in Moskova ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek nükleer anlaşma, ikili ilişkiler, Dağlık Karabağ meselesi ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı bekleniyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde istikrar ve barışı güçlendirmenin yollarını incelemek ve kuzeydeki komşularla ekonomik işbirliğini geliştirmek Zarif'in Moskova ziyaretinin diğer amaçlarıdır.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölgesel ziyaretinin devamında Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek.