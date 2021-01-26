  1. Siyaset
26 Oca 2021 12:56

İran Dışişler Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

İran Dışişler Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Rusya'ya gitti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere dün Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Moskova’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Zarif burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kafkasya ülkelerine yapılan bölgesel ziyaretin en önemli hedefi altı taraflı bölgesel işbirliği kurmaktır" dedi.

Zarif’in Moskova ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek nükleer anlaşma, ikili ilişkiler, Dağlık Karabağ meselesi ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı bekleniyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde istikrar ve barışı güçlendirmenin yollarını incelemek ve kuzeydeki komşularla ekonomik işbirliğini geliştirmek Zarif'in Moskova ziyaretinin diğer amaçlarıdır.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölgesel ziyaretinin devamında Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek.

News Code 1892107

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler