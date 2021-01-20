Zarif, Azerbaycan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgınla ilgili bir sorun çıkmadığı takdirde gelecek hafta Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirterek, “Önceden planlanan bölge ziyaretimizin tarihi belirlendi. Türkiye ile de temas halindeyiz. Dün akşam bu ülkenin Dışişleri Bakanı ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık ve inşallah Türkiye ziyaretimizin de tarihini belirleyeceğiz." dedi.

Bölge ziyareti kapsamındaki görüşmelerin gündeminde Dağlık Karabağ meselesi olduğunu kaydeden Zarif, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

