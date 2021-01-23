Zarif Pazartesi günü Bakü'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in Pazartesi günü üst düzey bir heyetin eşliğinde Azerbaycan'a gideceğini bildirdi.

Zarif'in Azerbaycan'ın ardından Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan’a gideceğini duyuran Hatipzade, Zarif’in bölge ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde Kafkasya'daki son gelişmeler ve bölgede barış ve istikrar için yapılan projeler masaya yatırılacak.

Bakan Zarif, son günlerde Kafkasya ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını söylemişti.