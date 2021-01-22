Fırsat penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde Washington'un yeni hükümetini değerlendiren bir yazı yayınladı.

Yayınlanan yazıda, "ABD Başkanı Joe Biden, selefi Trump'ın başarısız ‘maksimum baskı’ politikasını etkin bir şekilde sona erdirip onun çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönerek daha iyi bir yönde hareket edebilir." ifadesi kullanıldı.

Washington'daki yeni hükümetin temel bir seçenekle karşı karşıya olduğunu ifade eden Zarif, "Ya selefi Trump yönetiminin başarısız politikalarını izleyip uluslararası anlaşmaları ve hukuku çiğnemeye devam edebilir ya da Trump'ın hezimete uğramış politiklarından vazgeçip bölgede barış ve refahın inşası için adım atabilir." dedi.

Biden hükümetine seslenen Zarif, fırast penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını dile getirerek, "Şu anda inisiyatif Washington'un elinde. Biden yönetiminin ilk adımı, Trump'ın maksimum hezimetinin tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olmalıdır. Böyle bir adım bölgemizde barış ve istikrar için yeni fırsatlar yaratabilir. Böylesi durumda İran da nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya başlayacaktır. Fakat Washington bunun yerine İran’dan taviz almaya kalkarsa fırsatı kaçıracaktır." ifadelerini kullandı.

Zarif'in yazısında, "Biz iyi niyetle sunulan diyalog teklifine her zaman olumlu yanıt vereceğimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Sadece iyi niyet, iyi niyet sağlayabilir." denildi.

