Kuzey-Güney demiryolu güzergahının yapımı hızlandırılacak

İRNA'ya göre, İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, cuma günü Rusya Ulusal Demiryolları Bakan Yardımcısı Mihail Paulov ile bir araya gelerek, Kuzey-Güney transit güzergahının iki ülke için çok önemli olduğunu vurgularken, ''İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu planı bir an önce uygulamalıdır'' dedi.

Rusya Ulusal Demiryolları Bakan Yardımcısı Mikhail Paulov da İran ile Rusya arasındaki ikili işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

"Kuzey-Güney" ulaşım koridoru, Kuzey Avrupa'dan Doğu Asya'ya İran, Azerbaycan ve Rusya üzerinden Avrupa ülkelerini, Orta Asya, Rusya ve Kafkas bölgesini Fars Körfezi ve Hindistan ile bağlayacak ve yılda 10 milyon ton transit yük ve 3 milyon yolcu taşınabilecektir.