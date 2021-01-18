İran ile Türkiye demiryolları arasında mutabakat zaptı imzalandı

İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli, "Türkiye ile yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için 3 adet işbirliği mutabakat zaptı imzalandı." dedi.

Resuli, "İki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye arasındaki demiryolu işbirliğini genişletmek lazım. Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki demiryolu yük taşımacılığında rekor artış yaşandı." ifadesini kullandı.

Said Resuli, "Bu yılın (İran takvimine göre) ilk 9 ayında 500 bin ton yük taşımacılığı gerçekleşti. Bu rakamı yılın sonuna kadar 600 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Bana göre bu iyi bir rekor." açıklamasında bulundu.