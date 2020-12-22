İstanbul-Tahran-İslamabat yük treni 2021'de yeniden işletilecek

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu.
Toplantıda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Söz konusu trenin işletmeye başlatılmasıyla güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.
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