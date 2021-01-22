Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Yakın vadedeki talep görünümünün kötüleşmesi ve güçlenen dolarla beraber petrol fiyatları varil başına 52 dolara doğru geriledi.

New York’taki trafik bir önceki aya göre azalırken vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Çin’de artan karantina önlemlerine rağmen Asya piyasalarındaki talep görünümü daha önce tahmin edilen kadar kötü değil.

Ham petrol fiyatları, hala son bir yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken sert geçen kışla beraber enerji talebi de yükseldi. Suudi Arabistan’ın tek taraflı aldığı petrol üretimini azaltma kararı da piyasaları destekledi.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, perşembe günü yüzde 0,3 düşüş yaşadıktan sonra Singapur saatiyle 11:55’te yüzde 1,3 daha düşerek varil başına 52,44 dolara geriledi.

Mart vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,2 düşüş kaydederek varil başına 55,44 dolar civarından işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg