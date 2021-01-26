İran ve Rusya bilgi güvenliği alanında anlaştı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede İran ile Rusya Federasyonu arasında bilgi güvenliği alanında işbirliği konulu anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma uyarınca İran ve Rusya Fedrasyonu bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak işlenen suçlarla mücadele, ulusal ve uluslararası güvenliği sağlamak için bölgesel ve uluslararası forumlarda işbirliği yapacak.