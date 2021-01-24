Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutluyuz

Resmi bir ziyaret kapsamında bugün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’a düzenlenlediği ziyaret nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Zarif, önümüzdeki günlerde de Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Zarif, adı geçen ülkelerde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerde bölgede işbirliği konusunun ele alınacağını kaydederek, "Bölge ülkeleriyle işbirliği yapmak ve bu ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek bizim için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cevad Zarif, "Yarın Azeri yetkililerle yapacağımız görüşmelerde Karabağ’ın yeniden imarı ve o bölgeki son durumu konuşacağız. Biz kardeş Azerbaycan halkının yeniden topraklarına kavuşmasından ve Azerbaycan’a ait olan topraklarda tekrar Azerbaycan halkının bulunmasından mutluyuz" dedi.

Zarif, "Kurtarılan toprakların sakinlerinin bir an önce kendi topraklarına dönebilmelerini istiyoruz. Onları yakınlarımız olarak biliyoruz. İnşallah bu konuda görüşmeler yapacağız” diye konuştu