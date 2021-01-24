  1. Siyaset
24 Oca 2021 21:28

Zarif:

Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutluyuz

Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Biz kardeş Azerbaycan halkının yeniden topraklarına kavuşmasından ve Azerbaycan’a ait olan topraklarda tekrar Azerbaycan halkının bulunmasından mutluyuz" dedi.

Resmi bir ziyaret kapsamında bugün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’a düzenlenlediği ziyaret nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Zarif, önümüzdeki günlerde de Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Zarif, adı geçen ülkelerde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerde bölgede işbirliği konusunun ele alınacağını kaydederek, "Bölge ülkeleriyle işbirliği yapmak ve bu ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek bizim için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cevad Zarif, "Yarın Azeri yetkililerle yapacağımız görüşmelerde Karabağ’ın yeniden imarı ve o bölgeki son durumu konuşacağız. Biz kardeş Azerbaycan halkının yeniden topraklarına kavuşmasından ve Azerbaycan’a ait olan topraklarda tekrar Azerbaycan halkının bulunmasından mutluyuz" dedi.

Zarif, "Kurtarılan toprakların sakinlerinin bir an önce kendi topraklarına dönebilmelerini istiyoruz. Onları yakınlarımız olarak biliyoruz. İnşallah bu konuda görüşmeler yapacağız” diye konuştu

News Code 1892067

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler