ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 431 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 158 bin 347 artışla 25 milyon 863 bin 646'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1897 artarak 431 bin 408'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 620 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 301 milyon 119 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 199 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 275 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 658 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 605 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 679 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 872 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.