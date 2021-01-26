Türkiye'de Alevi ailelerin evleri işaretleniyor

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Yalova Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak’ta oturan beş Alevi ailenin evlerine çarpı işareti konularak işaretlenmesini Yalova Cumhuriyet Parkı’nda yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti. Çok sayıda yurttaş katıldığı açıklamayı Yalova Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Fikret Demir okudu.

Mahalle sakinleri nöbet tutuyor

Alevilerin evlerinin işaretlenmesinin yeni olmadığını belirten Demir, son 30 yılda 27 defa çeşitli il ve ilçelerde bu yöntemle insanların korkutulduğunu söyledi. Olayı duyar duymaz olayın yaşandığı mahalleye gittiğini söyleyen Demir, mahalle sakinlerinin nöbet tuttuğunu ve mahalle sakinlerinin, “Kimse bizim toplumsal birlikteliğimizi kardeşliğimizi bozamaz” dediğini aktardı.

Can yakanın karşısında dururuz

“Şimdi buradan bizim sinir uçlarımıza dokunan bizi kışkırtmak isteyenlere sesleniyorum” diyen Demir, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: ”Anadolu insani ve alevi Bektaşi kimliğinde olan insanlar barışçıldır. Anadolu kültürüyle yetişmişlerdir. Gözü gönlü açıktır. Bizde kin cebir şiddet yoktur. Can yakmayız, can yakanın karşısında da din mezhep köken bakmaksızın dururuz. Çünkü bizler yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Pir hünkarın deyimiyle 72 millete bir nazarda bakarız.”

Temennilerinin olayın faillerinin bulunması ve gereken cezanın verilmesi olduğunu söyleyen Demir, “Umarım bir an önce ülkemizde bu tür karanlık eylemler son bulur” şeklinde konuştu.

Yalova'da Alevi ailelerin evleri işaretlendi

Türkiye’nin birçok yerinde yıllardır Alevi ailelerin evleri kimliği henüz belirlenmeyen şahıslarca çarpı işaretiyle konulup nefret yazıları yazılıyor. Bu işaretlemenin bir benzeri de dün Yalova’da yaşayan Alevi ailelerin kapısına yapıldı.

Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Alevilere ait 5 eve çarpı işareti konularak, duvarlara ‘Alevi’ yazıldı.