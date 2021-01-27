Erdoğan'dan erken seçim çağrılarına yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Türkiye'nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizim, yasamada sizlerin yapması gerekenler var. Yargının üzerine düşen görevler var. Bunlar sayesinde ülkemizi güven ikliminde hedeflerine doğru yöneltebiliriz. Bizler tüm şeffaflığımızla milletimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde bir kez daha zaferle çıkarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşada yeni bir safhaya getireceğiz.

Muhalefetin erken seçimine yanıt

Nice imtihanları başarıyla atlatan milletimiz elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır. Yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya, zannediyorlar ki oradan bir şey toparlarız. Size oradan ekmek yok, sabrın varsa, haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var.

Kayna: Haber Global