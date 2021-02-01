İslam Devrimi zaferi için konvoylu kutlama yapılacak

İran İslami Tebligat Kurumu koordine şurası başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, İslam Devrimi'nin Zafer yıldönümü (Fecr Günleri) kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hüccetülislam Mahmudi, İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümünün koronavirüs nedeniyle araç konvoyuyla kutlanacağını duyurdu.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.