  1. Siyaset
31 Oca 2021 10:04

Devrim Lideri, İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

Devrim Lideri, İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümünün (Fecr Günleri) arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesini ziyaret etti.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümünün (Fecr Günleri) arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei ayrıca Devrim şehitleri Ayetullah Beheşti, Recayi ve Bahoner’in mezarılarını ziyaret ederek, dualar okudu.

1 Şubat 1979’da Şah’ın İran’dan gitmesinin ardından İmam Humeyni 15 yıllık bir sürgünden sonra büyük bir karşılama ile İran halkına bağımsızlık, özgürlük ve İslâm Cumhuriyetini armağan ederek İran’a geri döndü.

News Code 1892205

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler