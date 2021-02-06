İran, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Libyalı tarafların Cenevre'deki siyasi görüşmelerin sonuçlarını ve seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini olumlu karşılayan Hatipzade, yeni geçici hükümetin seçimlerin yapılması için gerekli koşulları hazırlamasının yanı sıra Libya'da egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne dayalı ve dış müdahalelerden uzak istikrar ve barış ve ilerme yönünde çalışmasını temenni etti.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.