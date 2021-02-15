Serrac, bir daha Trablus'a dönmemek üzere gitti

Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin başındaki Feyyaz el Serrac'ın pazar günü bir daha geri dönmemek üzere Trablus'tan ayrıldığı belirtildi.

Rusya merkezli haber ajansı TASS'a konuşan hükûmet kaynakları, Serrac'ın pazar günü "ülkeden özel bir seyahat" için ayrıldığını belirtse de Libya liderinin kalıcı olarak ülkeden ayrılmış olabileceğini ifade etti.

Serrac, pazar günü "kendisi dönene kadar" yardımcısı Ahmed Muaytik'i kendi görevlerini yürütmekle görevlendirdi.

Libyalı politika analisti Abdel Hakim Maatouk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Serrac'ın "Libya ekonomisini batırıp ülkeyi paralı askerlerle doldurduktan sonra Londra ve İstanbul'da yaşamaya başlayacağını" iddia etti.

Kaynak: T24