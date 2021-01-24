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24 Oca 2021 15:44

İran'ın Libya Büyükelçisi resmen görevine başladı

İran'ın Libya Büyükelçisi resmen görevine başladı

İran'ın Libya'daki akredite büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

İran'ın Libya'daki akredite büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Şeybani, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi umudunu dile getirdi. Büyükelçi Şeybani, Serrac'a güven mektubunu sunarak, resmen görevine başladı.

Libya medyasına göre Şeybani, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile de görüştü.

İran-Libya ilişkilerini normale döndürmek için elinden geleni yapacağını belirten Şeybani, “İran İslam Cumhuriyeti olarak Libya krizini çözmenin yanı sıra ülkede istikrar ve refahı yeniden tesis etme konusunda Ulusal Birlik Hükümetine yardım etmeye hazırız” dedi.

İranlı yetkili, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artması gerektiğine vurgu yaptı.

İran'ın Libya'daki akredite büyükelçisi halihazırda Tunus'ta da İran büyükelçisi olarak görev yapıyor.

News Code 1892063

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