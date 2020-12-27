Libya Ulusal Ordusu'ndan Akar'ın ziyaretine tepki

Arap basınına göre, Libya Ulusal Ordusu Ahlaki Rehberlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Halid Mahcub, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK heyetinin Libya’ya gerçekleştirdiği ziyarete tepki göstererek, “Türkiye'nin ülkemizde askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyiz.” dedi.

Türk güçlerini "sömürgeci güç" olarak nitelendiren Mahcub, "Ulusal Ordusu şu anda Petrol Hilali bölgesine yönelik olası herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi dün Libya’da temaslarda bulundu. Akar ve beraberindeki heyetin ziyareti, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) güçlerine karşı savaşan ve ülkenin doğusunu kontrolünde bulunduran Tobruk cephesinin müttefiki Halife Hafter’in Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamasının hemen ardından geldi.

