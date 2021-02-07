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7 Şub 2021 12:18

Mısır'da feci trafik kazası: 11 ölü

Mısır'da feci trafik kazası: 11 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Minya kentine bağlı Batı Çöl yolunda iki araç çapıştı. Çarpışma sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi yayın organı El-Ahram gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kahire'nin güneyindeki Minya kentine bağlı Batı Çöl yolunda iki araç çapıştı.

Kazada bugün dünyaevine girecek gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin Minya kentine bağlı Deyr Mavvas kasabasından oldukları belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

AA

News Code 1892358

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