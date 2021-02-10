  1. Dünya
  2. Afrika
10 Şub 2021 10:54

Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Birnin Gwari, Giwa, Chikun, Igabi ve Kauru bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Artan saldırılar nedeniyle bölgeye daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini aktaran Aruwan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

News Code 1892429

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler