IKBY'de Covid-19 vaka sayısı arttı

IKBY Sağlık Bakanlığı, 6 Mart 2021 tarihli yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz son 24 saat içerisinde 4 bin 706 test yapıldı. Testlerden 198’in sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu süre zarfında 151 kişi de hastalığı yenmeyi başardı. IKBY'de Covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Son verilerle birlikte bölgede salgının başından beri toplam vaka sayısı 110 bin 256’ya yükseldi.

Şu ana kadar 104 bin 353 kişi iyileşirken vefat sayısı ise 3 bin 534 oldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan sağlık tedbirlerine uymalarını, kalabalık yerlerden uzak durmalarını ve maske ile eldiven kuralına uymalarını ve acil durumlarda 122’yi aramalarını istedi.

Kaynak: Rudaw