HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

Türk medyasına göre, TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Gergerlioğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Burası TBMM. Ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin meclisinde milleti koruyacağım" demişti.

HDP tarafından Gergerlioğlu hakkında yapılan paylaşımda, "Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, herkesin hakkını savunduğu için iktidarın hedefinde. Şimdi herkesin Gergerlioğlu'nu ve adaleti savunma zamanı!" ifadesi kullanılmıştı.