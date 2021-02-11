  1. Dünya
  2. Asya
11 Şub 2021 12:13

Pakistan'da çok uluslu askeri tatbikat başladı

Pakistan'da çok uluslu askeri tatbikat başladı

Pakistan'ın liman kenti Karaçi kıyısının açıklarında bu yıl 7'ncisi düzenlenen "AMAN 2021" çok uluslu ortak askeri tatbikatı başladı.

Pakistan basınına göre, Karaçi kıyısının açıklarında bu yıl 7'ncisi düzenlenen "AMAN 2021" çok uluslu ortak askeri tatbikatı başladı. 45 ülkenin yer aldığı askeri tatbikat 11-16 Şubat tarihleri ​​arasında yapılacak.

İran'dan da askeri bir heyet Pakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikata gözlemci olarak katılacak.

"AMAN 2021" tatbikatına Pakistan’ın yanı sıra Rusya, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemiler yer alıyor.

Tatbikatın hedefi, ülkeler arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra deniz korsanları ile mücadelede deneyimlerin paylaşımı.

News Code 1892457

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler